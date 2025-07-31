الارشيف / اخبار السعوديه

‏بعد جهود ولي العهد.. البرتغال تعلن رسمياً عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثمرت جهود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير ، حفظه الله، الدبلوماسية عن إعلان البرتغال رسمياً عزمها الاعتراف بدولة ‎فلسطين، لتنضم لدول فرنسا وبريطانيا ومالطا وكندا.

وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن ترحيب المملكة العربية بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني، ورئيس وزراء جمهورية مالطا روبيرت أبيلا عن عزم بلديهما على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة في شهر سبتمبر المقبل.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

