شكرا لمتابعة خبر عن ‏بعد جهود ولي العهد.. البرتغال تعلن رسمياً عزمها الاعتراف بدولة فلسطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثمرت جهود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، الدبلوماسية عن إعلان البرتغال رسمياً عزمها الاعتراف بدولة ‎فلسطين، لتنضم لدول فرنسا وبريطانيا ومالطا وكندا.

وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني، ورئيس وزراء جمهورية مالطا روبيرت أبيلا عن عزم بلديهما على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة في شهر سبتمبر المقبل.