انقلاب مفاجئ بأسعار البنزين والديزل في الإمارات.. وهذه هي الأسعار الجديدة ابتداءً من الغد!

اقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود اليوم الخميس 31 يوليو لشهر أغسطس 2025، والتي تستمر حتى نهاية الشهر في ظل تقلبات حادة تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

الأسعار الجديده للبنزين والديزل في الإمارات ابتداء من الغد

جاءت التسعيرة الجديدة انخفاضًا طفيفًا في أسعار البنزين بجميع فئاته، مقابل ارتفاع ملحوظ في سعر لتر الديزل على النحو التالي :

- وقود الديزل: 2.78 درهم لكل لتر.

- البنزين "سوبر 98": 2.69 درهم لكل لتر.

- البنزين "خصوصي 95": 2.57 درهم لكل لتر.

- البنزين "إي بلس 91": 2.50 درهم لكل لتر.

وكانت أسعار الوقود خلال شهر يوليو 2025 على النحو التالي:

- وقود الديزل: 2.63 درهم لكل لتر.

- البنزين "سوبر 98": 2.70 درهم لكل لتر.

- البنزين "خصوصي 95": 2.58 درهم لكل لتر.

- البنزين "إي بلس 91": 2.51 درهم لكل لتر.

وفي أبريل الماضي، بدأ التحالف تنفيذ خطة الزيادة التدريجية بواقع 138 ألف برميل يومياً، ثم 411 ألف برميل يوميا في أشهر مايو/ ويونيو/ويوليو، وصولًا إلى المستويات الحالية، ما يعكس تفاؤلا حذرا باستقرار الأسواق رغم تحديات الاقتصاد العالمي.