أخبار من السعودية.. "الأرصاد": رياح وأتربة بعدة مناطق.. وأمطار حتى الثلاثاء

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 02:23 مساءً كتب شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من أتربة مثارة على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية لمسافة تتراوح من (1 - 3) كلم.
وبيّن أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.
بدوره أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته الصادرة.
عوالق ترابية على الجموم وبحرةونبّه المركز أيضًا، من تكون عوالق ترابية على محافظتي الجموم وبحرة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (3-5) كلم.
هطول أمطار على منطقة مكة المكرمةكما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله تعالى- على محافظات منطقة مكة المكرمة الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، وذلك بدءًا من يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء من (01 إلى 05/ 08 /2025م).
بدوره أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته الصادرة.