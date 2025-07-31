أخبار من السعودية.. محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع وفتح تحقيق عاجل في حادثة سقوط لعبة - عاجل

سقوط مفاجىء أدى إلى وقوع إصابات

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 02:23 مساءً كتب شريف احمد - وجه محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، بإغلاق منتجع ترفيهي بشكل فوري، وفتح تحقيق عاجل في ملابسات حادثة سقوط إحدى الألعاب، التي أسفرت عن إصابة أكثر من 23 شخصًا بإصابات متفرقة، بعضها وصفت بالخطيرة، دون تسجيل أي وفيات.وتعود تفاصيل الحادثة إلى سقوط مفاجئ للعبة ترفيهية تُعرف باسم ”360 درجة“ داخل المتنزه، وذلك بعد تعرض ذراعها العلوية للكسر بشكل غير متوقع أثناء تشغيلها.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اللعبة وهي تعمل بشكل طبيعي قبل أن تسقط فجأة على الأرض بالركاب الموجودين عليها، مما أدى إلى وقوع الإصابات.ووفقًا لشهود عيان كانوا في موقع الحادثة، فإن الإصابات نتجت عن ارتداد العمود الرئيسي للعبة بعد انكساره، حيث ارتطم بسرعة فائقة بالأشخاص الذين كانوا في الجهة المقابلة، بينما تعرض آخرون لإصابات متفرقة نتيجة قوة السقوط وهم في مقاعدهم.وفور تلقي البلاغ، باشرت الجهات الأمنية والإسعافية موقع الحادثة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع، قبل نقل عدد منهم إلى المستشفيات.وأفادت مصادر بأن بعض مستشفيات الطائف أعلنت حالة الطوارئ لاستقبال الحالات المصابة والتعامل معها.وشرعت الجهات المعنية بشكل فوري في إجراءات التحقيق لكشف الأسباب التي أدت إلى هذا الحادث، والتأكد من معايير السلامة المتبعة في المنتجع الترفيهي.