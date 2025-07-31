شكرا لقرائتكم خبر "كاسيت 90" .. تعود من جديد إلى جدة بذكريات وأصوات الزمن الجميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد جدة عودة إحدى أبرز الفعاليات الغنائية المنتظرة، حيث تُقام ليلة “كاسيت 90” يوم 7 أغسطس المقبل على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم جدة 2025، وبتنظيم من شركة بنش مارك .

وامتدادًا للوهج الجماهيري الذي صنعته أولى حفلات كاسيت 90 في جدة قبل عامين ، ثم في الرياض قبل عام ، تواصل السلسلة نجاحها بإطلالة جديدة ينتظرها عشاق الطرب، بعدما أعادت في نسختيها السابقتين ذاكرة جيل بأكمله إلى الواجهة، وسط حضور واسع استحضر ملامح التسعينات وأغانيها التي تركت أثرًا عاطفيًا لا يُمحى في الذاكرة.

وتقدّم حفلة "كاسيت 90" القادمة تجربة فنية متكاملة تتجاوز حدود الأداء الغنائي، حيث تمتزج فيها الأصوات بالضوء واللون، من خلال ديكورات مبهرة وعروض بصرية مستوحاة من روح التسعينات، تعكس حقبة غنية بالرموز البصرية والمشاعر، وتعيد رسم المشهد الغنائي بأسلوب كلاسيكي الطابع، مع لمسة معاصرة تنبض بالحيوية.

ويشارك في الحفل مجموعة من أبرز نجوم الأغنية العربية " الفنان محمد فؤاد ، الفنان إيهاب توفيق، الفنان جواد العلي، الفنانة ديانا حداد " الذين اشتهروا خلال عقد التسعينات، مقدمين الأغاني التي لا تزال راسخة في الذاكرة، بنفس الأصوات والإحساس، ولكن بإيقاع يناسب ذائقة اليوم.

ويُعد "كاسيت 90" من أبرز الفعاليات الغنائية التي تسهم في استعادة الإرث الفني العربي بأسلوب عصري، حيث تجمع بين الحنين للماضي، والتقنيات الحديثة في الإخراج والإنتاج، ما يجعلها تجربة غنائية ومرئية فريدة من نوعها ضمن أجندة موسم جدة.

الجدير بالذكر أن حفلات "كاسيت 90" لقيت إشادات واسعة خلال النسخ الماضية، وسط حضور جماهيري لافت، لتؤكد شركة "بنش مارك" من خلالها على قدرتها في تقديم تجارب فنية نوعية تعيد صياغة الذاكرة الفنية وتثري المشهد الترفيهي السعودي.