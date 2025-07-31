شكرا لقرائتكم خبر زلزال في جنوب البحر الأحمر بلغ 4.68 درجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



سجلت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبر محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي أمس، زلزالا في جنوب البحر الأحمر، يبعد مسافة 150 كلم غرب مدينة جازان، وبقدر زلزالي بلغ 4.68 درجات على مقياس ريختر. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن هذه الهزة الأرضية حدثت بسبب الفالق والانفتاح الموجود في البحر الأحمر، ولا يوجد منها خطورة وهي بعيدة عن الحدود والمحيط السكاني، والوضع آمن ولله الحمد.

