وزارة الداخلية تقيم ورش عمل لتعزيز التحول الرقمي في إمارات المناطق

أقامت وزارة الداخلية ممثلة في شؤون التقنية بالتعاون مع وكالة الوزارة لشؤون المناطق، ورش عمل عن الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات لتعزيز التحول الرقمي في إمارات المناطق، وذلك بمقر أندية وزارة الداخلية في مدينة الرياض. وهدفت الورش إلى مناقشة عدد من الحلول التقنية وفرص استخدام الذكاء الاصطناعي في إمارات المناطق، وتقييم الجاهزية، ووضع تصورات للاستراتيجية التقنية، واستعراض رحلات مركز الذكاء الاصطناعي، ومشاركة أبرز التجارب العالمية.

