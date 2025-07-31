شكرا لقرائتكم خبر اختتام فعاليات جولة «جدير» في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» جولة «جدير»، في مركز دعم المنشآت بمحافظة جدة، التي استمرت يومين، وسط حضور لافت من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الكبرى.

وتضمنت فعاليات الجولة تقديم (32) ورشة عمل تناولت موضوعات متنوعة في مجالات تطوير الأعمال، والتأهيل للمنافسة على الفرص الحكومية والخاصة، إضافة إلى جلسات متخصصة حول سلاسل الإمداد ومتطلبات الدخول إلى الأسواق الجديدة، استفاد منها أكثر من (400) مستفيد.

وقدمت الجولة 80 جلسة استشارية، تسهم في تأهيل وربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفرص نوعية لدى شركاء الخدمة، وعرض عدد من الفرص الشرائية والتعاقدية ضمن منصة «جدير»، مما أسهم في تمكين المنشآت المحلية من التفاعل المباشر مع الجهات الطارحة للفرص، ورفع جاهزيتها للدخول في سلاسل الإمداد الوطنية.

وشهدت الجولة توقيع اتفاقية مع شركة البحر الأحمر للسفن السياحية، لتنضم إلى خدمة «جدير» بصفتها شريكًا, بهدف توفير فرص شرائية جديدة في قطاع الرحلات البحرية داخل المملكة، بما يسهم في تفعيل دورها في الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي جولة «جدير» ضمن سلسلة جولات تنفذها الهيئة بهدف دعم وتمكين المنشآت في مختلف مناطق المملكة، وفتح قنوات تواصل مباشرة بينها وبين الجهات الداعمة والفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص.