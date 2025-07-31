شكرا لقرائتكم خبر «الالتزام البيئي» يصدر أكثر من 5400 تصريح وترخيص بيئي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إصدار نحو 5432 تصريحا بيئيا خلال النصف الأول من 2025، وذلك بالتزامن مع التوسع في عدد المنشآت الجديدة والنمو الملحوظ في سوق العمل البيئي، مما يعكس التوجه نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية المنصوص عليها في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي، أن التصاريح البيئية نوعان 4651 تصريحا تشغيليا و 781 تصريحا إنشائيا، وأصدرت وفق تصنيف المنشآت حسب الأثر البيئي، حيث بلغت تصاريح الفئة الأولى «الأقل تأثيرا على البيئة» 3994 تصريحا، والفئة الثانية «متوسطة التأثير البيئي» 1279 تصريحا، في حين بلغ عدد تصاريح الفئة الثالثة «المشاريع الكبرى» 158 تصريحا، ليصل بذلك إجمالي عدد تصاريح المركز إلى أكثر من 32,000 تصريح بيئي مع منتصف 2025.

من جانبه أوضح مدير إدارة التصاريح البيئية بالمركز عبدالله الغامدي، أن التصاريح البيئية تعد ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، مشيرا إلى أن تزايد عدد المنشآت الحاصلة على التصاريح يعكس اهتمام المستثمرين بالامتثال البيئي، ويسهم في ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية دون الإضرار بالبيئة.

من جهة أخرى أصدر المركز خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 86 ترخيصا لمقدمي الخدمات البيئية المعنية بتقديم المتطلبات النظامية لكل منشأة ذات أثر بيئي مثل: إعداد التقارير البيئية وخطط التصحيح، وإعادة التأهيل وغيرها من الخدمات التي تضمن امتثال المنشآت لنظام البيئة ولوائح الالتزام البيئي التنفيذية.

ودخل لسوق الخدمات البيئية 59 مكتبا لتقديم هذا النوع من الاستشارات ليرتفع عدد مقدمي الخدمات البيئية إلى 511، بالإضافة إلى دخول نحو 15 مختبرا بيئيا مرخصا لسوق العمل لتقديم خدمات التحليل المخبرية للمنشآت ذات الأثر البيئي، ليصبح عدد المختبرات البيئية المتخصصة نحو 33، كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمراكز التدريب البيئي 5 تراخيص خلال الفترة نفسها.