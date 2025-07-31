شكرا لقرائتكم خبر إضافة خدمة الشحن » ar2 asia redsea» لميناء جدة الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن إضافة خدمة الشحن الجديدة AR2 ASIA REDSEA، التابعة لشركة WAN HAI LINES إلى ميناء جدة الإسلامي، مما يسهم في تعزيز تنافسية الموانئ السعودية على خارطة النقل البحري، ودعم انسيابية حركة التجارة، وتوسيع الفرص التجارية، والارتقاء بكفاءة التشغيل.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بـ10 موانئ إقليمية وعالمية، تشمل موانئ شنغهاي، ونينغبو، ونانشا، وشيكو في الصين، وكلانج في ماليزيا، والعقبة في الأردن، والسخنة، والإسكندرية في مصر، وإزميت، وكومبورت في تركيا، بطاقة استيعابية تصل إلى (3,700) حاوية قياسية.

ويأتي ذلك ضمن جهود «موانئ» لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا، ومحور ربط القارات الثلاث.

يذكر أن ميناء جدة الإسلامي يعد الأكبر على ساحل البحر الأحمر، بفضل موقعه الاستراتيجي، واحتوائه على (62) رصيفا متعددة الأغراض، ما يمنحه مكانة محورية على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم بدور فاعل في تعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري.