شكرا لقرائتكم خبر الخطوط السعودية تطلق ميزة «مشاركة موقع الأمتعة» لتتبع الأمتعة المفقودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الخطوط السعودية ميزة مشاركة موقع الأمتعة «Share Item Location» من Apple، التي تتيح تحديد مواقع الأمتعة المفقودة أو المتأخرة التي تحتوي على «AirTag»، أو ملحقات شبكة «Find My network» بشكل آمن وإعادتها إلى ضيوف «السعودية».

ويمكن للضيوف الحصول على رابط مشاركة موقع الأمتعة من خلال تطبيق Find My على أجهزة آيفون، أو آيباد، أو ماك، وإرسال الرابط عبر البوابة الرقمية للخطوط السعودية بكل سهولة، وتنتهي صلاحية مشاركة الموقع تلقائيا بعد 7 أيام أو فور استعادة الأمتعة، مع إمكانية إيقافها في أي وقت من قبل الضيف.