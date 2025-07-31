شكرا لقرائتكم خبر جدة التاريخية تحتضن 20 أسرة منتجة عبر مبادرة «منافذ البيع» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة بمنطقة مكة المكرمة «منتجة»، مبادرة «منافذ البيع» لدعم الأسر المنتجة في جدة التاريخية، وذلك من خلال توفير أركان مجهّزة بصفتها منافذ لعرض منتجاتهم، بهدف تمكينهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم لتكون مصدر دخل دائم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عصام البصراوي، أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل 20 أسرة، على أن تتبعها مراحل توسعية مستقبلية تشمل زيادة عدد المنافذ والمواقع داخل محافظة جدة.

من جانبها، نوهت المديرة التنفيذية للجمعية مرام حميد الدين، بالدعم الذي قدمته وزارة الثقافة وبرنامج «جدة التاريخية»، مما أسهم في تمكين هذه المبادرة من الانطلاق بالشكل اللائق، مشيرة إلى أن الجمعية تستهدف الوصول إلى شريحة أكبر من المسجلين لديها، البالغ عددهم أكثر من 7,000 أسرة منتجة في مدينة جدة.