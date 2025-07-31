شكرا لقرائتكم خبر «الأحوال المدنية» و«سدايا» تطلقان نسخة مطورة من نظام إصدار الوثائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



أطلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» أمس، نسخة مطورة من نظام إصدار الوثائق لتعزيز مستوى التكامل الرقمي مع المنصات الوطنية، بحضور المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، ومساعد مدير مركز المعلومات الوطني لشؤون وزارة الداخلية في سدايا المهندس عبدالمحسن بن عريفج الحريص، وذلك في المدينة الرقمية بمدينة الرياض. ويتضمن النظام تحسينات تشغيلية متقدمة في خدمات إصدار الهوية الوطنية مدعومة بأدوات ذكية، تسهم في تسريع معالجة الطلبات، وذلك بالتكامل مع منصة أبشر، والتطبيق الوطني الشامل (توكلنا)، وأنظمة الأحوال المدنية والسمات الحيوية.

