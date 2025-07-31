شكرا لقرائتكم خبر مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ينظم لقاء «خطوات صناعة المبادرات الوطنية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بحائل بالشراكة مع إمارة المنطقة، لقاء حول خطوات صناعة المبادرات الوطنية، وذلك في بيت الثقافة بمدينة حائل، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالشأن التنموي والمجتمعي.

وتناول اللقاء الذي استضاف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر العبدالجبار، أهمية المبادرات الوطنية بوصفها أدوات فعالة لإحداث التغيير الإيجابي، وتحقيق التنمية الشاملة، ومعالجة القضايا المجتمعية والبيئية ذات الأولوية، بالإضافة إلى المهارات الأساسية لصناعة المبادرة، التي تشمل التفكير التحليلي، والتخطيط، والتواصل المؤثر.

وأوضح مشرف مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بحائل الدكتور جمال الرويضي أن اللقاء استعرض عددا من النماذج الملهمة لمبادرات وطنية ناجحة، وسلط الضوء على كيفية اختيار الفكرة المناسبة، وآليات التخطيط والتنفيذ وقياس الأثر؛ بهدف تشجيع أفراد المجتمع والمؤسسات على تبني مبادرات نوعية تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود المركز لتعزيز ثقافة المبادرة المجتمعية، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الفاعلة، عبر التواصل وتبادل الخبرات مع شركاء التنمية على مستوى المناطق.