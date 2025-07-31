شكرا لقرائتكم خبر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يشارك في معرض المدينة المنورة للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في معرض المدينة المنورة للكتاب 2025م، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة، وذلك خلال المدة من 04 صفر حتى 10 صفر 1447هـ، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويستعرض المجمع في مشاركته سلسلة إصداراته، التي تأتي امتدادا لعمله مع جمع من الباحثين والمهتمين بعلوم اللغة العربية من أنحاء العالم، وتغطي مجالات التخطيط والسياسات اللغوية، والحوسبة اللغوية، والبرامج التعليمية، والبرامج الثقافية، على نحو يعكس التزام المجمع بإثراء المكتبة العربية بمصادر معرفية متخصصة تخدم الباحثين والمهتمين، وتعزز حضور اللغة العربية في جميع المجالات.

ويقيم المجمع بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة ندوة علمية ضمن البرنامج الثقافي المصاحب، بعنوان: (شرح ديوان أبي الطيب المتنبي للإمام عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني: بين عبقرية الشاعر وبلاغة الشارح)، وذلك يوم الجمعة 07 صفر 1447هـ؛ لتسليط الضوء على أحد إصدارات المجمع الحديثة.

وتتناول الندوة محاور علمية متخصصة، من أبرزها: منزلة الكتاب بين الشروح، وأسباب تعدد شروح ديوان المتنبي، والجوانب الأدبية والنقدية واللغوية في شرح الجرجاني، ويشارك في تقديمها محقق شرح الديوان وعدد من المتخصصين في الدراسات الأدبية واللغوية.

يذكر أن هذه المشاركة تأتي في إطار تعزيز حضور المجمع المؤسسي في المشهد الثقافي، والتفاعل مع جمهور المعرض من المهتمين باللغة والهوية والثقافة العربية؛ انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية المحتوى المعرفي، وتأكيد دور المجمع، بوصفه مرجعا عالميا يسهم في تطوير المعرفة والوعي اللغوي محليا ودوليا.