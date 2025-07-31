شكرا لقرائتكم خبر معرض المدينة المنورة الدولي للكتاب 2025 وجهة معرفية فاعلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير عام الإدارة العامة للنشر في هيئة الأدب والنشر والترجمة، المهندس بسام البسام، أن النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة الدولي للكتاب 2025، تمثل نقلة نوعية على مستوى حجم المشاركة وتنوع الفعاليات.

وأوضح أن المعرض يعد ثاني محطات سلسلة معارض الهيئة للعام الحالي، بعد معرض جازان، وقد تميز ببرنامج ثقافي ثري شمل ندوات ثقافية، وأمسيات شعرية وأدبية، وورش عمل متخصصة، بمشاركة كوكبة من المثقفين والكتاب والمهتمين، مما أتاح للزوار تجربة تفاعلية متعددة الأبعاد.

وقال: إن المعرض جاء أكثر نضجا واتساعا من النسخ السابقة، سواء في برامجه الثقافية أو أثره المجتمعي، وهذا يعزز مكانة المدينة المنورة بوصفها وجهة معرفية فاعلة ضمن خريطة الفعاليات الوطنية.

وأشار إلى أن من أبرز الإضافات النوعية لهذا العام تخصيص منطقة مستقلة للكتب المخفضة، تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار، وتسهم في تعزيز الوصول إلى الكتاب الورقي بأسعار رمزية، دعما لثقافة القراءة، وتوسيعا لدائرة الاقتناء لدى مختلف شرائح المجتمع.

كما لفت إلى التوسع الملحوظ في الفعاليات الموجهة للطفل والأسرة، إلى جانب تطوير تجربة الزائر من خلال تحسينات تنظيمية وخدمات تقنية ذكية، وهذا يجعل من المعرض بيئة ثقافية متكاملة تستوعب الاهتمامات المتنوعة لمختلف فئات الجمهور.

واختتم البسام بالتأكيد أن هذه النسخة من المعرض تشكل خطوة إضافية في مسار الهيئة نحو دعم صناعة النشر المحلي، وتحقيق أهدافها في إيصال المعرفة، وتمكين صناعة الكتاب، وترسيخ المدينة المنورة حاضنة حيوية للثقافة والمعرفة.