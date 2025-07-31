آخر التحديثات: المرور السعودي يلزم السائقين رسمياً بالسير في أقصى اليمين ب5 حالات.. ومخالفتها تعرضك لغرامة 2000 ريال

أصدر المرور السعودي توجيها جديدا يلزم قائدي المركبات بالالتزام بالسير في أقصى الجانب الأيمن من الطريق في خمس حالات محددة، مؤكدا أن عدم الالتزام بذلك قد يعرض السائق للمخالفة.

المرور السعودي يلزم السائقين بالقيادة في أقصى اليمين ب 5 حالات

أكدت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن هذا التوجيه يأتي ضمن سلسلة من الإرشادات التوعوية الموجهة لسائقي المركبات بمختلف فئاتهم، بهدف تقليل معدلات الحوادث وتحسين سلوك القيادة على الطرقات العامة والفرعية.

الحالات التي يلزم فيها السائق بالقيادة في الجهة اليمنى:

1. عند الرغبة في الانعطاف نحو طريق جانبي أو مخرج يقع على اليمين

لضمان الانتقال الآمن وتفادي إرباك المركبات الأخرى.

2. عند وجود مركبة خلف السائق ترغب في التجاوز من الجهة اليسرى

لتسهيل التجاوز الآمن دون إعاقة السير أو التسبب في حوادث.

3. في حالات ضعف أو انعدام الرؤية

مثل الضباب أو الأمطار الغزيرة أو الغبار الكثيف، بهدف تقليل المخاطر المحتملة.

4. عند السير بسرعة أقل من المركبات الأخرى في الطريق

لضمان انسيابية المرور وعدم التسبب في عرقلة الحركة المرورية.

5. في الطرق ذات الاتجاه الواحد عند عدم وجود نية للتجاوز

لتفادي تعطيل المركبات الأخرى التي قد تكون في عجلة من أمرها.

يأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المتواصلة من الجهات المختصة لتنظيم حركة السير في المملكة، وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.