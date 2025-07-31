انت الان تتابع "دهانات الجزيرة" تنظّم أولمبياد أبطال الجزيرة بنسخته الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 يوليو 2025, 10:08 صباحاً

نظمت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "فعالية أولمبياد أبطال الجزيرة" ضمن أحد برامجها الداخلية التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين الموظفين، وتحفيز روح التنافس الإيجابي والعمل الجماعي في بيئة العمل. شهدت الفعالية مشاركة واسعة من منسوبي الشركة في أجواء مليئة بالتفاعل والحماس، حيث تنوّعت الأنشطة بين الرياضية والترفيهية، وسط تنظيم مميز أضفى طابعاً من البهجة والألفة بين المشاركين. كما شهدت الفعالية توزيع هدايا وجوائز قيّمة أسهمت في رفع مستوى التفاعل وتعزيز روح التنافس. اختُتمت النسخة الثالثة من الأولمبياد التي نظمتها إدارة الموارد البشرية، حيث عبّر مدير عمليات الموارد البشرية، الأستاذ طلال سامي الحربي، عن شكره العميق للرئيس التنفيذي للموارد البشرية، الأستاذ علي اليامي، ولمجموعة الرميح، ولجميع الإدارات المشاركة على دورهم الملموس في إنجاح هذا الحدث. تنطلق هذه الفعالية من إيمان شركة "دهانات الجزيرة" بأن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار، حيث تُسهم المبادرات التي تعزز التفاعل والعمل بروح الفريق في خلق بيئة أكثر إنتاجية واستدامة ،تدفع عجلة الابتكار وتحقق أهدافها الاستراتيجية.

كانت هذه تفاصيل خبر "دهانات الجزيرة" تنظّم أولمبياد أبطال الجزيرة بنسخته الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.