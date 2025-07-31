شكرا لقرائتكم خبر «الكتب المخفضة» في معرض المدينة للكتاب.. تجربة تثري خيارات الزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت هيئة الأدب والنشر والترجمة قسما مستقلا للكتب المخفضة، يقدم من خلاله طيف واسع من الإصدارات بأسعار رمزية تناسب مختلف شرائح الزوار، في خطوة نوعية تجسد التزام معرض المدينة المنورة الدولي للكتاب 2025 بتوسيع دائرة الوصول إلى المعرفة، وتعزيز حضور الكتاب الورقي في زمن التحولات الرقمية المتسارعة.

ويتيح قسم «الكتب المخفضة» للقراء اقتناء كتب متنوعة في مجالات الأدب، والتاريخ، والتنمية الذاتية، والعلوم، وكتب الأطفال، إلى جانب كتب باللغتين العربية والإنجليزية، في تجربة تثري خيارات الزوار وتعكس التوجه الشامل للمعرض نحو تلبية اهتمامات الجمهور بمختلف فئاته.

ويمثل القسم إحدى المحطات الجاذبة داخل المعرض، لما يقدمه من قيمة معرفية عالية بأسعار ميسرة، وهو ما يتناغم مع أهداف الهيئة في دعم القراءة، وتشجيع اقتناء الكتاب، وترسيخ ثقافة الاقتناء المسؤول لدى العائلات والناشئة.

ويقدم معرض المدينة لهذا العام تجربة ثقافية متكاملة تمتد على مدار 7 أيام، وتضم برنامجا ثقافيا ثريا يشمل ندوات فكرية، وورش عمل تفاعلية، وأمسيات شعرية وأدبية، بمشاركة نخبة من الكتاب والمثقفين المحليين والدوليين، إضافة إلى ركن توقيع الكتب، الذي يوفر منصة للتفاعل المباشر بين القراء والمؤلفين، ويتيح فرصة الاطلاع على تجاربهم الإبداعية، في أجواء تعزز من مكانة الكتاب، وتحفز على القراءة والحوار البناء.