6 أركان للأطفال في معرض المدينة الدولي للكتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم معرض المدينة المنورة الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، تجربة ثقافية متكاملة تستهدف مختلف الفئات العمرية، وخصصت في نسخته الرابعة منطقة متكاملة للطفل، تضم 6 أركان رئيسة، تقدم محتوى تربويا وتفاعليا من خلال ورش تعليمية وألعاب ذهنية مصممة لتحفيز التفكير وغرس القيم بأساليب مبتكرة.

وتتضمن المنطقة مسرحا للعروض التفاعلية (مسرح اليوقي)، الذي يقدم سلسلة من الحكايات والتمثيليات المشوقة، إضافة إلى منطقتين للانتظار مزودتين بوسائل راحة وألعاب، تتيحان للأطفال واليافعين قضاء وقت نوعي في بيئة آمنة ومحفزة على التعلم.

ويأتي هذا الاهتمام بالطفل ضمن توجه الهيئة إلى تحويل الكتاب إلى تجربة حية تتجاوز التلقين، وتربط الناشئة بالأدب والقراءة عبر وسائط إبداعية ممتعة، تعزز الخيال وتفتح نوافذ مبكرة على المعرفة.

يذكر أن معرض المدينة المنورة للكتاب في نسخته الرابعة يستمر حتى الرابع من أغسطس المقبل، ويقدم برنامجا ثقافيا ثريا يعكس العمق المعرفي للمملكة، بمشاركة نخبة من الكتاب والمثقفين والفنانين، في فعاليات تمتد يوميا حتى منتصف الليل.