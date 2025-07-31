شكرا لقرائتكم خبر في الرياض.. كأس العالم للرياضات الالكترونية يجمع التقنية بالسياحة والرياضة والثقافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل العاصمة الرياض تعزيز مكانتها بصفتها وجهة عالمية متكاملة، في مشهد يجسد التقاء الثقافة الرقمية بالسياحة العالمية، باحتضانها فعاليات كأس العالم للرياضات الالكترونية، التي تحولت إلى نافذة كبرى تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وبذلك تبرز تنوع المملكة الثقافي، وتقدمها التقني.

وتعد استضافة البطولة في «بوليفارد رياض سيتي»، خطوة نوعية تعكس ما حققته المملكة من تطور لافت في البنية التحتية، والتنظيم الاحترافي، وتقديم التجارب السياحية المتكاملة، إذ انتقلت الألعاب من ساحات الحارات الشعبية إلى ميادين الكترونية تحتضنها العاصمة بكل كفاءة وتميز.

ويشهد الحدث، الممتد على مدى 7 أسابيع، خلال الفترة من 7 يوليو إلى 24 أغسطس 2025، مشاركة أكثر من 2000 لاعب عالمي يتنافسون في بطولات متعددة تغطي أشهر الألعاب الالكترونية، في تجربة ترفيهية تعد الأكبر من نوعها عالميا، تبث فعالياتها بأكثر من 35 لغة إلى أكثر من 140 دولة.

ويعكس الحضور الدولي الواسع من فرق ولاعبين وجماهير وإعلاميين، الزخم السياحي المصاحب للبطولة، إذ استقبلت الرياض آلاف الزوار، الذين استمتعوا بتجربة فريدة تمزج بين التقنيات الحديثة والعروض الثقافية والمقومات السياحية المحلية، مما رسخ صورة المملكة وجهة تحتضن العالم وترحب بالتنوع.

وتشهد الرياض خلال الحدث وجودا مكثفا لوسائل الإعلام الأجنبية، التي تبث تقارير مباشرة تبرز الحراك الثقافي، والسياحي الذي تشهده العاصمة، وتوثق قصص الزوار، وروح التفاعل الجماهيري، وثراء التجربة المقدمة على جميع المستويات.

وفي هذا الجانب، أطلقت مؤسسة كأس العالم للرياضات الالكترونية قناة (EWC_Extra) على منصتي التواصل الاجتماعي، إكس، وإنستقرام، لتقديم تغطية لحظية لمنافسات البطولة في الرياض، ورصد أبرز اللقطات وأداء اللاعبين، فيما شهد الأسبوع الأول من البطولة ارتفاعا كبيرا في التفاعل، بنمو 167% في نسب المشاهدة و 267% في مشاهدات الفيديو.

ويأتي هذا الزخم الإعلامي امتدادا للنجاحات اللافتة، التي حققتها البطولة في نسختها السابقة عام 2024، التي استقطبت أكثر من 500 مليون مشاهد حول العالم، وسجلت 252 مليون ساعة مشاهدة، فيما بلغت ذروة المتابعة 6.3 ملايين مشاهد في اللحظة الواحدة،

ونقل المحتوى حينها عبر أكثر من 2,000 قناة ومنصة، مسجلا 3.5 مليارات انطباع، وقيمة إعلامية تجاوزت 1.2 مليار دولار، ما رسخ مكانة البطولة بصفتها أحد أضخم الأحداث الرياضية والإعلامية على مستوى العالم من حيث التأثير الرقمي والانتشار الثقافي.

ويمثل الحدث تجسيدا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في تعزيز القطاعات، الثقافية، والسياحية، والرياضية، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال رفع معدلات الإنفاق، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتمكين الشباب في قطاعات واعدة مثل التقنية، وصناعة الألعاب، إذ سجلت نسخة هذا العام أرقاما غير مسبوقة من حيث البنية التحتية، والإنتاج، مع أكثر من 7,000 ساعة بث مباشر على مدار 7 أسابيع، بزيادة تجاوزت 55% مقارنة بنسخة 2024، وبث المحتوى إلى 140 دولة بـ35 لغة عبر أكثر من 90 شريكا إعلاميا، باستخدام 16 خط إنتاج، و26 أستوديو، و175 كاميرا.

يذكر أن كأس العالم للرياضات الالكترونية لا يعد مجرد بطولة تنافسية، بل منصة عالمية تفتح الآفاق أمام الزوار للتعرف على المملكة بصفتها وجهة ثقافية وسياحية ورياضية، تحمل رسائل حضارية وإنسانية تعبر عن انفتاحها، وتنوعها، واستثمارها في اقتصاد المستقبل.