شكرا لقرائتكم خبر برنامج صيفي لطالبات الطاقة المتجددة في اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار دعمها لتنمية القدرات الوطنية في مجالات الطاقة، تواصل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تمكين الكفاءات الشابة عبر دعمها لبرنامج «الطاقة المتجددة والاستدامة الصيفي» في اليابان، الذي يستهدف طالبات هندسة الطاقة المتجددة من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ويُقام البرنامج الذي يمتد لـ4 أسابيع، في عدد من المدن اليابانية تشمل طوكيو وكانساي وكيوشو وفوكوشيما وتوهوكو، وينفذ بالتعاون مع جامعة طوكيو ومجموعة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

ويهدف إلى تعزيز المعرفة العلمية والتطبيقية للطالبات في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة، من خلال زيارات ميدانية لمحطات الطاقة، ومحاضرات مكثفة، وتجارب بحثية بإشراف نخبة من الخبراء.