شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات مهرجان العسل والمنتجات الزراعية الثالث بمنطقة تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس فعاليات مهرجان العسل والمنتجات الزراعية الثالث بمنطقة تبوك، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في متنزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، بمشاركة أكثر من 45 مزارعا ونحالا، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية، ويستمر لمدة 5 أيام.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب، أن المهرجان يعد منصة نوعية تجمع بين التوعية الزراعية والتعريف بمنتجات العسل المحلي، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين المزارعين والنحالين والجهات الداعمة، وفتح نوافذ تسويقية تمكنهم من عرض منتجاتهم أمام الزوار والمستهلكين.

وأكد أن إقامة هذه النسخة تأتي امتدادا للنجاحات التي حققتها الدورات السابقة، وتسعى لرفع مستوى جودة المنتجات المحلية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي والنحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم القطاعات الإنتاجية وتمكين صغار المنتجين، مبينا أن المهرجان يضم أكثر من 45 ركنا متنوعا، أبرزها ركن «النحال الصغير» الذي يعرف الأطفال على أدوات تربية النحل وأساسيات الزراعة بطريقة تفاعلية ومبسطة، وعربة مختبر العيادة المتنقلة لأمراض النحل، التي تقدم خدمات التشخيص والفحص والاستشارات الميدانية للنحالين، والركن الإرشادي الزراعي، الذي يسلط الضوء على أساليب الزراعة الحديثة والممارسات المستدامة.

وتتخلل المهرجان سلسلة من الفعاليات التوعوية والتثقيفية الموجهة لجميع شرائح المجتمع، بهدف رفع الوعي البيئي والزراعي، وتحفيز الأجيال القادمة على الاهتمام بالزراعة وتربية النحل كمسار إنتاجي واعد.

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك إلى أن المهرجان يبرز دور الوزارة في تمكين المزارعين والنحالين، من خلال تقديم الدعم الفني والتسويقي، وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، مؤكدا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.