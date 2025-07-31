الارشيف / اخبار السعوديه

“تم ضبطه في محتوى مرئي” المرور يعاقب قائد شاحنة في الرياض بغرامة تصل إلى 900 ريال لتلك المخالفة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية أنها قد حصلت على محتوى مرئي ظهر فيه قائد شاحنة وهو يرتكب مخالفة جسيمة على أحد طرق مدينة الرياض، وهي مخالفة قيادة عكس خط السير، وبالتالي تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى الهيئة المرورية من أجل معاقبته بما يقتضيه النظام.

عقوبة القيادة عكس خط السير في السعودية

في هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن نظام المرور السعودي ينص على أن مخالفة قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تؤدي إلى فرض العقوبات المالية؛ وهي ما تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 900 ريال.

