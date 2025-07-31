“انكسر العمود وهم في الهواء”!! كارثة سقوط لعبة في منتزه الجبل الأخضر في الطائف والإصابات خطيرة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حالة من الاستنفار هي ما تشهدها المملكة العربية السعودية منذ أمس بعد تداول المقاطع الصادمة لسقوط إحدى الألعاب في منتزه الجبل الأخضر في منطقة الهداء في الطائف؛ وهي ما ورد فيه تفاصيل ما قبل وقوع الكارثة.

إذ بدأت اللعبة في العمل بصورة طبيعية وسط حماس اللاعبين، لتأتي اللحظة الفارقة حينما ارتفع العمود الذي يحمل القرص الموجود في هؤلاء اللاعبون لينقسم بصورة مفاجئة وهم في الهواء، ومن بعدها بدأ بعضهم في السقوط الحر قبل أن يرتطم القرص وبقوة على الأرض.

إصابات ووفيات لعبة منتزه الجبل الأخضر

في إطار متابعة تفاصيل الحادث الصادم هذا تبين وقوع عدد 23 مصابًا بإصابات خطيرة، وحسب أقاويل شاهد عيان فإن فتاة تعرضت إلى بتر ساقها بسبب سقوط اللعبة، وجميعهم تم نقلهم إلى مستشفى الملك عبد العزيز من أجل الحصول على الإجراءات والإسعافات الطبية اللازمة.

ويُذكر هنا أن هناك إجراء رسمي جاء بإغلاق منتزه الجبل الأخضر في منطقة الهدا، كم تم فصل التيار الكهربائي عنه بصورة نهائية بعد هذا الحادث، ليتم تشكيل لجنة من أجل التحقيق في الواقعة.