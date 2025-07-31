أخبار من السعودية.. "الأرصاد" يحذر من أمطار متوسطة وأتربة مثارة على منطقة الباحة

أتربة مثارة ورياح نشطة

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 12:00 مساءً كتب شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، والعقيق والأجزاء المجاورة لها.وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.ونبّه المركز أيضًا من أتربة مثارة على منطقة الباحة تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (3-5) كلم، على محافظات القطاع التهامي المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.وأشار إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 7 مساءً. ‏