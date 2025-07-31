أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة وصواعق رعدية على جازان

المناطق المتأثرة

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 10:39 صباحاً كتب شريف احمد - نّبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، وصواعق رعدية.وذلك على محافظات الفطيحة، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. ‏وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.