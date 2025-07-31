5 توصيات لاختيار مواد وألوان تصميم حدائق الأحساء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار التصميم المعماري المحلي، أكد استوديو الأحساء التصميمي التابع لهيئة تطوير الأحساء ومركز دعم هيئات التطوير على أهمية استخدام نظام موحد للمواد والألوان في تعزيز الخصائص الرئيسية للعمارة المحلية. وبناءً عليه، دعا الاستوديو إلى تطبيق 5 توصيات في عمارة واحات الأحساء.

تناغم المقياس اللوني واستخدام الألوان الترابية

تشدد التوصيات على الرجوع إلى الأنماط الهندسية التقليدية واستخدام الزخارف التقليدية بشكل مبتكر لتشكيل نمط هندسي جديد. كما يشجع الاستوديو على التطبيق الجيد للموجهات التصميمية دون النسخ المباشر للأمثلة التاريخية.

التوصيات تشمل:

1. تناغم المقياس اللوني مع المناظر الطبيعية.

2. استخدام الألوان الترابية كألوان أساسية.

3. استخدام الألوان الأساسية لطلاء الجدران.

4. استخدام تدرجات الألوان الأساسية.

5. إعطاء الألوية لاستخدام المواد الطبيعية والمحلية.

إبداع المصممون والمستويات التصميمية

تحث التوصيات على الإبداع في استخدام اللون والشكل والملمس والخطوط والقيمة. وتمتد الموجهات التصميمية لتشمل 3 مستويات: التقليدية، الانتقالية، والمعاصرة.

بهذه التوصيات الخمس والإبداع المصمم، يمكن تحقيق جمال حضري تناغمي في عمارة واحات الأحساء، مع الحفاظ على الطابع المحلي الأصيل والتفرد في التصميم المعماري.