“الانخفاض يفرض سيطرته في نهاية الأسبوع” أسعار الذهب في السعودية الخميس 31 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مفاجأة قوية شهدها سوق الذهب في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع نهاية الأسبوع ونهاية الشهر اليوم الخميس 31 يوليو 2025؛ وهي استقبال موجة انخفاض جاءت بحوالي 4 ريال سيطرت على العيارات وكذلك مع هبوط في سعر الأونصة، وهي ما نوضح مستجدات أسعارها على النحو التالي:

عيار الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي عيار 18 298.68 79.63 عيار 20 331.86 88.47 عيار 21 348.46 92.90 عيار 22 365.05 97.32 عيار 24 398.24 106.17 الأونصة 12387.60 3302.48

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

أما بالنسبة لمنتجات السبائك فهي ما تم تسجيل أسعارها اليوم في السوق السعودي على وضع الانخفاض أيضًا، وذلك ما يتم توضيحه كما يلي: