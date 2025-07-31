“الانخفاض يفرض سيطرته في نهاية الأسبوع” أسعار الذهب في السعودية الخميس 31 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مفاجأة قوية شهدها سوق الذهب في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع نهاية الأسبوع ونهاية الشهر اليوم الخميس 31 يوليو 2025؛ وهي استقبال موجة انخفاض جاءت بحوالي 4 ريال سيطرت على العيارات وكذلك مع هبوط في سعر الأونصة، وهي ما نوضح مستجدات أسعارها على النحو التالي:
|عيار الذهب
|السعر بالريال السعودي
|السعر بالدولار الأمريكي
|عيار 18
|298.68
|79.63
|عيار 20
|331.86
|88.47
|عيار 21
|348.46
|92.90
|عيار 22
|365.05
|97.32
|عيار 24
|398.24
|106.17
|الأونصة
|12387.60
|3302.48
أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس
أما بالنسبة لمنتجات السبائك فهي ما تم تسجيل أسعارها اليوم في السوق السعودي على وضع الانخفاض أيضًا، وذلك ما يتم توضيحه كما يلي:
|حجم السبيكة
|السعر بالريال السعودي
|سبيكة 1جم
|545
|سبيكة 2.5 جم
|1311
|سبيكة 5 جم
|2320
|سبيكة 10 جم
|4398
|سبيكة 15.5 جم
|6714
|سبيكة 20 جم
|8635
|سبيكة 31.1 جم
|13114