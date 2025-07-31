الارشيف / اخبار السعوديه

“الانخفاض يفرض سيطرته في نهاية الأسبوع” أسعار الذهب في السعودية الخميس 31 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مفاجأة قوية شهدها سوق الذهب في المملكة العربية بالتزامن مع نهاية الأسبوع ونهاية الشهر اليوم الخميس 31 يوليو 2025؛ وهي استقبال موجة انخفاض جاءت بحوالي 4 ريال سيطرت على العيارات وكذلك مع هبوط في سعر الأونصة، وهي ما نوضح مستجدات أسعارها على النحو التالي:

عيار الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي
عيار 18 298.68 79.63
عيار 20 331.86 88.47
عيار 21 348.46 92.90
عيار 22 365.05 97.32
عيار 24 398.24 106.17
الأونصة 12387.60 3302.48

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

أما بالنسبة لمنتجات السبائك فهي ما تم تسجيل أسعارها اليوم في السوق السعودي على وضع الانخفاض أيضًا، وذلك ما يتم توضيحه كما يلي:

حجم السبيكة السعر بالريال السعودي
سبيكة 1جم 545
سبيكة 2.5 جم 1311
سبيكة 5 جم 2320
سبيكة 10 جم 4398
سبيكة 15.5 جم 6714
سبيكة 20 جم 8635
سبيكة 31.1 جم 13114

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

