“موجة حارة وأمطار رعدية” تحذيرات عاجلة من طقس السعودية اليوم الخميس 31 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إلى جميع سكان المملكة العربية السعودية تم توجيه تحذير من نوعٍ خاص بسبب الحالة المطرية التي تشهدها أغلب المناطق وهي ما تكون رعدية متوسطة إلى غزيرة مما يسبب جريان السيول، مع مصاحبتها زخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، وذلك على كلٍ من الباحة، عسير وجازان، ومكة المكرمة.

ليتم التحذير من نشاط الرياح التي تصل سرعتها إلى 48 كم/ ساعة على كلٍ من الرياض، المنطقة الشرقية، نجران ومكة المكرمة وتسبب في إثارة الغبار والعوالق الترابية، وهذا ما يؤدي إلى حدوث انعدام شبه جزئي على الطريق الساحلي.

درجات الحرارة في السعودية اليوم الخميس

في ذات البيان الصادر اليوم الخميس 31 يوليو 2025 من المركز الوطني للأرصاد تم التنويه على أن هناك موجة حارة تضرب البلاد وتؤدي إلى جعل الطقس شديد الحرارة خاصةً في شرق ووسط المملكة، وفيما يلي درجات الحرارة: