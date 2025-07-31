شكرا لمتابعة خبر عن مصري يوثق إعجابه بكثرة المساجد في المملكة واهتمام الدولة بها ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقيم مصري في المملكة العربية إعجابه الشديد بكثرة المساجد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، والاهتمام الكبير بها .

وقال الشاب في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي: ” من أجمل الأشياء التي ستلاحظها فور وصولك إلى المملكة هي المساجد ، والتي تجدها في كل مكان ” .

وأشاد الشاب بالتجهيزات داخل المساجد، مشيراً إلى الاهتمام الكبير بتكييفها لحماية المصلين من حرارة الجو، إضافة إلى توفير المياه المعدنية، والتمور، والعصائر بشكل مجاني لزوار بيوت الله .