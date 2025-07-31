الارشيف / اخبار السعوديه

مصري يوثق إعجابه بكثرة المساجد في المملكة واهتمام الدولة بها ..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

مصري يوثق إعجابه بكثرة المساجد في المملكة واهتمام الدولة بها ..فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن مصري يوثق إعجابه بكثرة المساجد في المملكة واهتمام الدولة بها ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقيم مصري في المملكة العربية إعجابه الشديد بكثرة المساجد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، والاهتمام الكبير بها .

وقال الشاب في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي: ” من أجمل الأشياء التي ستلاحظها فور وصولك إلى المملكة هي المساجد ، والتي تجدها في كل مكان ” .

وأشاد الشاب بالتجهيزات داخل المساجد، مشيراً إلى الاهتمام الكبير بتكييفها لحماية المصلين من حرارة الجو، إضافة إلى توفير المياه المعدنية، والتمور، والعصائر بشكل مجاني لزوار بيوت الله .

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا