رسوم المرافقين في السعودية 2025.. هل هناك إعفاء جديد للمقيمين هذا العام؟

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر رسوم المرافقين في السعودية 2025 من الرسوم الأساسية التي تنوه عنها الحكومة السعودية حيث في حالة عدم سداد القيمة المطلوبة يتعرض الشخص إلى المساءلة القانونية، وقد تم انتشار عدد من الأنباء على كثير من مواقع التواصل الاجتماعي حول إعفاء جديد للمقيمين هذا العام وهذه الأخبار قد أثارت الجدل بين الكثير من المقيمين في السعودية، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على حقيقة الأمر.

رسوم المرافقين في السعودية 2025

أكدت المديرية العامة للجوازات أن الرسوم المخصصة للمرافقين في عام 2025 ما زالت ثابت عند قيمة 400 ريال سعودي لكل فرد، وأوضحت المديرية أن هذه الرسوم يتم فرضها مقابل الخدمات التي يتم تقدمها للمقيمين في السعودية وهي أحد اللوائح الأساسية التي تفرضها الإدارة وفقًا للنظام الجديد، ويجب على جميع الفئات الالتزام بهذه الرسوم ودفعها في الوقت المحدد لها.

هل هناك إعفاء جديد للمقيمين هذا العام

أوضحت مصلحة الجوازات أن لا يوجد قرار جديد بشأن رسوم المرافقين في عام 2025 وحتى وقتنا الحالي لم يتم التصديق على قرار جديد، وأكدت أن في حالة إصدار قرار سوف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي عبر الصفحة الرسمية لها، وتم الإعلان عن الفئات المعفاة وفقًا للقانون الساري ونحن سوف نوضحها لكم فيما يلي:

الزوجة الأولى للشخص المقيم في السعودية.

الطلاب الحاصلين على منح دراسية.

الأشخاص الدبلوماسيين والممثلين في الجهات الدولية.

العمالة المنزلية.

الأطفال الذي تم ولادتهم داخل الأراضي السعودية سواء من أب أجنبي وأم سعودية أو أبوين أجنبيين.

المدربون العسكريون.

الزوجات المقيمين مع أطفال أقل من 18 عامًا.

عقوبة عدم سداد رسوم المرافقين في السعودية

في حالة عدم سداد الرسوم التي أعلنت عنها الإدارة العامة للجوازات يتم فرض مجموعة من العقوبات ونحن سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية كما أعلنت عنها الإدارة:

السجن لمدة أسبوعين أو غرامة مالية 1000 ريال سعودي.

في حالة تكرار عدم الدفع يتم فرض غرامة مالية قدرها 3000 ريال سعودي أو السجن لمدة 6 أسابيع.

في حالة التكرار للمرة الثالثة يتم ترحيل العامل بشكل رسمي من السعودية.

رسوم المرافقين في السعودية 2025 من الموضوعات الهامة التي تشغل تفكير الكثير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حيث إنها من الرسوم التي يجب على جميع المرافقين سدادها حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الغير مرضية.