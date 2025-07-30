4 شروط جديدة لقبول الزيارة العائلية في السعودية بعد التحديثات الاخيرة للعام1447

كشفت الخارجية السعودية عن 4 شروط لإصدار تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين بهدف تنظيم آلية إصدار تأشيرات الزيارة وضمان إلتزام المقيمين باللوائح والأنظمة المتعلقة بذلك.

شروط جديدة لقبول الزيارة العائلية في السعودية

تتضمن الاربعة الشروط للتقديم على طلب إصدار تأشيرة الزيارة أن يكون التقديم للأقارب من الدرجة الأولى فقط، وهم: الزوج أو الزوجة، الأبناء، والوالدين وإرفاق الوثائق الرسمية التي تثبت صلة القرابة بين المقيم والشخص الذي يرغب في منحه تأشيرة زيارة عائلية كذلك أن تكون إقامة مقدم الطلب سارية المفعول عند التقديم لمدة لا تقل عن 90 يوم وأن يكون جواز سفر الزائر ساري المفعول لأكثر من 6 أشهر.

إن إدارة الجوازات السعودية تعمل على تحديث وتغييرات إجراءات الحصول تأشيرة الزيارة بما يواكب روية 2030.