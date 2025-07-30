شكرا لقرائتكم خبر أماك تتألق في 2025.. صافي الأرباح يقفز إلى 128 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في أداء مالي هو الأقوى بتاريخها، أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين أماك – المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول: 1322) – عن تسجيل صافي أرباح بلغ 128.3 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو 67% مقارنة بـ76.9 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2024.

*نمو لافت في الأرباح والإيرادات*

حققت أماك قفزة في ربحية السهم لتصل إلى 1.45 ريال، مقارنة بـ0.87 ريال للفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 42% على أساس سنوي، لتصل إلى 478.3 مليون ريال سعودي، مدفوعة بارتفاع كميات مبيعات الذهب بنسبة 17% والزنك بنسبة 9%، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في متوسط الأسعار المحققة، خاصة الذهب الذي ارتفع بنسبة 56%.

*أداء قياسي في الربع الثاني*

وخلال الربع الثاني من عام 2025، سجّلت الشركة صافي ربح قدره 73 مليون ريال سعودي، بزيادة 32% عن الربع الأول من العام ذاته. كما ارتفعت الإيرادات إلى 258.6 مليون ريال سعودي، بنسبة نمو 18%، لتسجل أماك بذلك أعلى ربح فصلي في تاريخها، بدعم من نمو قوي في مبيعات الذهب وظروف سوق مواتية.

*إدارة مالية منضبطة ونمو مستدام*

بفضل إدارة نقدية منضبطة وعمليات تشغيلية مرنة، بلغت التدفقات النقدية التشغيلية خلال النصف الأول من العام 112 مليون ريال سعودي. وسجّلت نفقات رأس المال انخفاضًا حادًا إلى 22.3 مليون ريال مقارنة بـ97.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بعد الانتهاء من مشروع توسعة منجم المصانع (مشروع مصنع معالجة معيض).

وتعليقا على هذا الإنجاز.. صرح السيد جيوفري داي، الرئيس التنفيذي لشركة أماك، قائلًا: "تعكس نتائج النصف الأول متانة أدائنا التشغيلي ووضوح رؤيتنا الاستراتيجية. استفدنا من تحسّن أسواق السلع، وحافظنا على انضباط التكاليف، واستمر زخم الإنتاج. نحن واثقون من أن عام 2025 سيكون عامًا مميزًا في مسيرة الشركة."

وتواصل أماك التقدم في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة للنمو، مع التركيز على النمو المربح، وتوسيع الطاقة الإنتاجية، وتعزيز برنامج الاستكشاف خلال النصف الثاني من العام. وتتماشى خارطة الطريق طويلة المدى للشركة مع رؤية المملكة 2030، من خلال دعم تنويع الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتطوير قطاع تعدين عالمي تنافسي.