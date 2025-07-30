شكرا لقرائتكم خبر هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تعقد ورشة عمل مشروع إعداد المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل – حفظه الله – وبمتابعة وإشراف نائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، – حفظه الله – أطلقت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مركز دعم هيئات التطوير اليوم أعمال ورشة العمل الثانية لمشروع "إعداد المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة والمخططات المحلية للمحافظات" تحت عنوان " إعداد الرؤية والأهداف الرئيسية التنموية لمنطقة مكة المكرمة"، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتأتي الورشة استكمالاً لما تم من أعمال في ورشة العمل السابقة التي خُصصت لاستعراض نتائج تقييم الوضع الراهن في مختلف القطاعات التنموية بالمنطقة.

وجرى خلال الورشة استعراض أبرز القضايا الإستراتيجية والفرص التنموية والتحديات للوصول إلى تصور مستقبلي يعبر عن الطموحات طويلة المدى لما يجب أن تكون عليه المنطقة وذلك من خلال تحديد أولويات التنمية المكانية على كافة المجالات التنموية.

ولضمان تكامل وتنسيق الجهود بمشاركة الجهات ذات العلاقة، تم عقد جلسات نقاش تخصصية للقطاعات الرئيسية تم من خلالها أخذ مرئياتهم ومقترحاتهم للتطلعات التنموية بمنطقة مكة المكرمة.

وتمثل الورشة محطة مهمة في مسار التخطيط العمراني لمنطقة مكة المكرمة، وذلك من خلال إشراك جميع الشركاء من القطاعات المعنية الحكومية في بلورة رؤية تنموية قابلة للتنفيذ، وأن إعداد المخطط الإقليمي للمنطقة والمخططات المحلية سيكون حجر الأساس لبناء مستقبل متكامل ومتوازن لمحافظات المنطقة، ويمثل نموذجًا وطنيًا يُحتذى به في التخطيط الشامل والمستدام.

وتعمل هذه الورش التفاعلية على إشراك كافة القطاعات ذات العلاقة في صياغة المستقبل التنموي لمنطقة مكة المكرمة، بما يضمن بناء خارطة طريق واضحة المعالم تُعزز من مكانة المنطقة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وتستثمر في مقدراتها الطبيعية والبشرية لتحقيق التنمية المستدامة.