أمانة جدة تستعرض تجربتها في المعالجة البيئية ضمن برنامج وزارة البلديات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار البرامج الميدانية التي تُنفذها وزارة البلديات والإسكان لتعزيز كفاءة إدارة النفايات وتحسين مستوى الخدمات البلدية، استقبلت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، مدير عام النظافة بالوزارة، المهندس خالد العصيمي والوفد المرافق له من مدراء عموم النظافة بالأمانات، وذلك للاطلاع على تجربة الأمانة في تشغيل مرافق المعالجة البيئية، ضمن برنامج تنسيقي يستهدف تبادل الخبرات وتطوير الأداء بين الأمانات.

وشهدت الزيارة جولة ميدانية في مركز المعالجة البيئية، تعرف خلالها الوفد على آليات تشغيل مركز المعالجة البيئية، وأبرز التطبيقات التشغيلية المعتمدة لإدارة النفايات البلدية وفق معايير الاستدامة البيئية.

كما تضمن البرنامج عقد ورشة عمل بمشاركة عدد من المختصين، تم خلالها عرض مؤشرات الأداء، ومناقشة العقود التشغيلية وممارسات تحسين الجودة، إلى جانب فتح باب النقاش لتبادل الرؤى بين ممثلي الأمانات حول التحديات المشتركة.

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بأمانة جدة المهندس صالح الزهراني أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود الأمانة في مشاركة تجربتها التشغيلية مع نظرائها في القطاع البلدي، مؤكدًا أن مركز المعالجة البيئية في جدة يُدار وفق منظومة تشغيلية مرنة تتواءم مع متطلبات النمو الحضري والبيئي.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة جدة للأرتقاء بمنظومة العمل البلدي، من خلال مشاركة تجاربها الناجحة بدعم مستهدفات القطاع في تحقيق بيئة حضرية مستدامة وخدمات بلدية ذات جودة عالية،بما يواكب مستهدفات وتطلعات وزارة البلديات والإسكان