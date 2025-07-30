الارشيف / اخبار السعوديه

تحذير عاجل من المرور السعودي.. غرامة 500 ريال على هذا السلوك الشائع بين السائقين تطبق ابتداء من اليوم

حذرت الإدارة العامة للمرور السعودي اليوم الاربعاء 30 يوليو 2025 من استعمال الفرامل بشكل مفاجئ لغير الضرورة، مؤكدة أن ذلك يعتبر مخالفة مرورية.

غرامة 500 ريال على هذا السلوك الشائع بين السائقين

وأوضحت الإدارة، في تغريدة توعوية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن هذا السلوك يعرض سلامة مستخدمي الطريق للخطر ويعد تصرفًا غير آمن قد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية.

ويأتي هذا التنبيه ضمن حملات التوعية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور لتصحيح السلوكيات الخاطئة لدى السائقين، ورفع مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح المرورية، بهدف الوصول إلى بيئة مرورية آمنة للجميع.

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

