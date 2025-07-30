شكرا لقرائتكم خبر معرض المدينة المنورة للكتاب" يقدّم ورشةً تفاعلية حول الكتابة بالذكاء الصناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت هيئةُ الأدب والنشر والترجمة ورشةً تعليميّة حول توظيف الذكاء الصناعي في الكتابة الإبداعية، ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض المدينة المنورة الدولي للكتاب 2025.

وحمَلت الورشةُ عنوان "التقنية بوابتك لعالم الكتابة"، وقدّمتها نائب الرئيس التنفيذي للابتكار في شركة "وادي طيبة" التابعة لجامعة طيبة، غيداء عبدالحميد البكري، الحاصلة على درجة الماجستير في علوم الحاسب.

وسلّطت البكري الضوء على التّحولات المتسارعة التي أحدثتها التقنية في أدوات الكتابة وأساليبها، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرَّد وسيلة مساندة، بل أصبح شريكًا فاعلًا في العملية الإبداعية، من خلال ما يعرف بـ"وكلاء الذكاء الاصطناعي" (AI Agents)، وهي تقنيات تجمع بين منصات التدقيق اللغوي، وأدوات الكتابة التعاونية، والنَّشر الرقمي، بما يوفّر بيئة إنتاجٍ متكاملة للكاتب المعاصر.

وأوضحت أن هذه الأدوات التقنية تُسهم في تنظيم الأفكار، وتوليد المحتوى، وتسهيل الوصول إلى الجمهور المستهدف، بما يعزّز فاعلية الكتابة الاحترافية، ويتيح للكاتب التركيز على الإبداع السردي ضمن فضاءٍ رقميٍّ أكثر مرونة وتفاعلًا.

يُذكر أن هذه الورشة أتت في سياق اهتمام المعرض بتقديم محتوًى معرفيّ متجدِّد يُواكب التّحولات في عالم النشر والكتابة، ويفتح المجال أمام الحضور لاكتشاف أدوات جديدة تدعم الإبداع من زوايا تقنية متقدمة.

ويواصل معرض المدينة المنورة الدولي للكتاب 2025 استقبال زوّاره يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، ويستمرُّ حتى الرابع من أغسطس المقبل.