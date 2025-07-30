منصة مساند تدرج رسمياً دولتين جديدتين في قائمة الاستقدام إلى السعودية.. وهذه التفاصيل

أعلنت منصة مساند التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن اتاحة دولتين جديدتين رسميا إلى قائمة الدول المسموح باستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتوسيع الخيارات أمام المواطنين والمقيمين الباحثين عن العمالة المنزلية.

دولتين جديدتين في قائمة الاستقدام إلى السعودية

بحسب التحديثات الجديدة على المنصة، فإن الدولتين المنضمتين هما سيراليون ومالاوي، وبذلك يرتفع عدد الدول المدرجة ضمن خيارات الاستقدام عبر المنصة إلى أكثر من 20 دولة في قطاع العمالة المنزلية.

ويعد هذا القرار استمراراً لتطوير القطاع وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى للاستقدام من إثيوبيا 6900 ريال، وبوروندي 7500 ريال، أوغندا 9500 ريال، تايلاند 10 آلاف ريال، وكينيا 10,870، وبنجلاديش 13 ألف ريال، والفلبين 17,288 ريال، وسريلانكا 15 ألف ريال، وجميعها غير شاملة قيمة الضريبة المضافة.