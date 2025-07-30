أخبار من السعودية.. عاجل: تفاصيل اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية بمجلس التنسيق السعودي التايلندي

مجلس التنسيق السعودي التايلندي

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 07:44 مساءً كتب شريف احمد - رأس صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلف، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني بمملكة تايلند تشاتشاي بانغتشاود، الاجتماع الثاني للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي التايلندي، وذلك عبر الاتصال المرئي.وأوضح الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف أن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية والعسكرية، تحقيقًا لتوجيهات قيادتي البلدين التي فتحت آفاقًا جديدة للتعاون والتنسيق من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي التايلندي الذي يعمل على تعزيز الشراكة في المجالات كافة.وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين بالوزارة، وممثلي الجهات الحكومية أعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي التايلندي.