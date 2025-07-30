شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإعلام: مساعدات السعودية تجاوزت 30 مليار ريال وشملت 108 دول.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المملكة قطعت خطوات متقدمة في مجالات التقنية والاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى التحول الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات في السعودية، وقدرته على تحويل البيانات إلى قرارات، والخوارزميات إلى أدوات للتنمية.

وقال الدوسري خلال المؤتمر الصحفي الحكومي: “إن قطاع الاتصالات السعودية تصنع اليوم خوارزميات المستقبل وتحويل البيانات إلى قرارات والذكاء إلى تنمية، فقد وصل حجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار ريال في 2024، مساهمًا بـ15% من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو سنوي يقارب 7%، بينما بلغ عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية 23 شركة في 2024 مقارنة بشركتين فقط في 2020” .

وتابع : “اليوم نحن لا نستهلك التقنية بل نساهم في تصنيعها بمسار قيمي ورؤية إنسانية، وقد حققت المملكة المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنظيمات قطاع الاتصالات والتنمية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات في 2024.”

وأضاف: “بالنسبة لقطاع السياحة، فالمملكة تتصدر الترتيب العالمي لنمو إيرادات السياحة الدوليين خلال الربع الأول لعام 2025، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة، كذلك، تم إدراج منتجع شيبارة ضمن قائمة أعظم الأماكن في العالم لعام 2025 بحسب مجلة تايم الأمريكية”.

وفيما يخص المساعدات الدولية، أوضح الدوسري: “أن المملكة تغيث وتبني وتمكن، والمساعدات السعودية تنطلق من منظومة إنسانية مستدامة، فقد بلغ إجمالي ما قدمته المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 30 مليار ريال، شملت 108 دول، عبر أكثر من 3500 برنامج تنموي وحيوي، كما أجرت قرابة 230 ألف عملية جراحية، وبلغ عدد المتطوعين نحو 80 ألف متطوع ومتطوعة، أما البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، فقد قدم دعمًا تجاوز 4 مليارات و270 مليون ريال، عبر أكثر من 265 مشروعًا ومبادرة في قطاعات حيوية مثل الطرق والكهرباء والصحة والتعليم، فالمملكة تؤمن بأن التنمية المستدامة مسؤولية تتجاوز الحدود” .

وفي هذا السياق، أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن التحول نحو الاستدامة البيئية لم يكن متداولًا قبل سنوات، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 جعلت من التحول الأخضر واقعًا ملموسًا من خلال تنفيذ مبادرات بيئية مستدامة.

وقال: “2030 لم تعد مجرد تاريخ مستقبلي، بل أصبحت رمزًا لطموح دائم لا حدود له”.

وأضاف أن الإعلام السعودي، بمؤسساته الحكومية والخاصة، بات أقوى من أي وقت مضى بفضل التمكين والدعم الكبير، موضحًا: “نحن محظوظون بأننا نعيش هذا الوقت الاستثنائي، في ظل رؤية ونجاحات لا تكتفي بالتحقيق فقط، بل تتجاوز التوقعات”.

وكشف الدوسري أن الاستراتيجية الوطنية للإعلام سيتم إطلاقها قريبًا، بما يعزز من دور الإعلام في المرحلة المقبلة.