سفارة المملكة في بكين تدعو المواطنين للالتزام بتعليمات السلامة تحسبًا لعاصفة استوائية

الرياض - علي القحطاني - أصدرت سفارة المملكة بجمهورية الصين الشعبية تنبيهًا للمواطنين المقيمين والزائرين، دعت فيه إلى الالتزام التام بإرشادات وتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الصينية، وذلك في ظل التحذيرات من عاصفة استوائية مرتقبة.

وجاء في تغريدة نشرتها السفارة على حسابها الرسمي بموقع “إكس”، أن السلطات الصينية أطلقت تحذيرات من عاصفة استوائية من المتوقع أن تضرب إقليمي جيانغسو وجيجيانغ ومدينة شنغهاي، إضافة إلى عدد من المناطق المجاورة.

ودعت السفارة جميع المواطنين الموجودين في تلك المناطق إلى توخي الحذر والامتثال لتوجيهات الجهات الرسمية الصينية، مؤكدة حرصها على سلامة الجميع، واستعدادها لتقديم المساعدة عند الحاجة.