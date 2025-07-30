السعودية تعلن توطين 3 مهن جديدة دفعة واحدة قبل نهاية 31 يوليو وهذا مصير العاملين فيها

كشفت وزارة الموارد البشرية ، في بيان لها، عن بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة ومهن طب الأسنان، والمهن الفنية الهندسية؛ تعزيزاً لمشاركة الكوادر الوطنية وضمن المساعي الهادفة إلى توفيرِ مزيدٍ من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة ويُنفذ قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة بالشراكة مع وزارة الصحة اعتباراً من الأحد 27 يوليو/ تموز 2025م.

توطين 3 مهن جديدة دفعة واحدة قبل نهاية 31 يوليو

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفادياً للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

ويشمل القرار‏ بدء تطبيق توطين مهن الصيدلة، وتشمل:

1.مدير رقابة صيدلية

2.أخصائي علوم صيدلانية

3.أخصائي علوم أدوية

4.أخصائي علوم بكتيريا

5.أخصائي علوم أوبئة

6.صيدلي

7.صيدلي رعاية صيدلانية

8.أخصائي أدوية طبيعية

9.أخصائي إدارة صيدلانية

10.أخصائي مبيعات منتجات صيدلانية

11.اختصاصي أدوية عام

12.اختصاصي أدوية طبيعية

13.اختصاصي امصال

14.اختصاصي أدوية كيميائية

15.أخصائي سموم

16.استشاري أدوية

17.مدرب علوم مختبرية

18.اختصاصي بكتيريا وعقاقير – الآخرون

19.مدرب صيدلة

20.مدير صيدلة

وأضافت الموارد البشرية، أنه سيُنفذ قرار رفع نسب التوطين للمهن الفنية الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان إلى نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة اعتبارا من الأحد 27 يوليو/ تموز 2025م، ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية مع تحديد الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسب التوطين بـ 5 آلاف ريال.

وشددت الوزارة أنها ستتابع عن كثب التزام جميع المنشآت بتنفيذ القرار عبر جولات رقابية مكثفة، مع تقديم حزم من المحفزات والدعم لمساعدة القطاع على تأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنية ومعاقبة وغرامات جميع المنشآت المخالفة.