راشد: مقيم بنجلاديشي يتقن فن الضيافة السعودية في حائل.. فيديو

الرياض - علي القحطاني - في مشهد لافت يعكس الاندماج الثقافي والبساطة اليومية، وثق مقطع فيديو شابًا يُدعى “راشد”، وهو مقيم من الجنسية البنجلاديشية، يؤدي عمله في تقديم القهوة السعودية بمنطقة حائل، بإتقان ملحوظ.

وراشد، الذي بات معروفًا في محيطه ببشاشته وحسن ضيافته، لا يكتفي بتقديم القهوة فحسب، بل يظهر حريصًا على الالتزام بعادات وتقاليد أهل المنطقة، بدءًا من لبسه للثوب والشماغ، وحتى طريقة صب القهوة ومسك الدلّة.

المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع حظي بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل، حيث أشاد كثيرون بإخلاص راشد لعمله واحترامه للثقافة السعودية، فيما رأى آخرون أن ما يقوم به يُجسّد نموذجًا إيجابيًا للتعايش والاحترام المتبادل بين المقيمين والمواطنين.