تابع الان خبر السعودية تدين مطالبة الكنيست بضم الضفة الغربية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الثلاثاء في مدينة جدة، حيث ناقش المجلس جملة من القضايا الإقليمية والدولية، وسير العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات.

إدانة سعودية شديدة لموقف الكنيست الإسرائيلي

وفي بيان حازم، أدان مجلس الوزراء السعودي بأشد العبارات مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وتسهم في تقويض جهود السلام وتهديد أمن المنطقة.

دعم المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية

وأعرب المجلس عن أمله في أن يسهم المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، الذي تنظمه المملكة بالشراكة مع فرنسا، في تسريع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزيز جهود تنفيذ حل الدولتين بوصفه الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.

ترحيب سعودي بإعلان ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين

وفي هذا السياق، رحّب مجلس الوزراء بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، داعيًا باقي الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة تدعم تطلعات الشعب الفلسطيني، وتُسهم في إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

نتائج مشجعة لزيارة الوفد السعودي إلى سوريا

كما أشاد المجلس بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية، والتي جاءت بتوجيه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في إطار دعم المملكة لمسار النمو الاقتصادي السوري، وتوطيد العلاقات الثنائية.

اتفاقيات استثمارية بمليارات الريالات

وشهدت الزيارة توقيع 47 اتفاقية استثمارية بين الجانبين، بقيمة تقارب 24 مليار ريال سعودي، في عدد من القطاعات التنموية، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك سعودي – سوري، لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

تأكيد على مواقف المملكة الثابتة

واختتم المجلس جلسته بتأكيد مواقف المملكة الثابتة تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والدعوة إلى التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، ودعم جهود السلام الإقليمي والدولي المبني على الشرعية الدولية والعدل والاحترام المتبادل.