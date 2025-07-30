أخبار من السعودية.. عسير.. القبض على شخصين لترويج 38 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة عسير لترويجهما (38) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.وألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لترويجه (27) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وأُوقف واُتخذت الإجراءات النظامية بحقه وأُحيل لجهة الاختصاص.قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مواطن، لتهريبه (21) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص. ‏تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، تهريب (146) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (154) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. ‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email:[email protected] ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.