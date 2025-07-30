أخبار من السعودية.. زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب ولاية غرب أستراليا دون تسجيل أضرار

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر، منطقة ويتبيلت في ولاية غرب أستراليا.ووقع الزلزال عند الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، على بُعد نحو 30 كيلومترًا جنوب شرق منطقة وايالكاتشم، وحوالي 200 كيلومتر شمال شرق مدينة بيرث.وأفادت هيئة علوم الأرض الأسترالية، أنها تلقت أكثر من 500 بلاغ من السكان في مناطق متفرقة، من بينها بيرث وكالغورلي، دون تسجيل أضرار، ويعد الأقوى في المنطقة منذ عدة سنوات.