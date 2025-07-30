الارشيف / اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب ولاية غرب أستراليا دون تسجيل أضرار

0 نشر
واس - كانبرا 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب ولاية غرب أستراليا دون تسجيل أضرار 1/2
  • أخبار من السعودية.. زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب ولاية غرب أستراليا دون تسجيل أضرار 2/2

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر، منطقة ويتبيلت في ولاية غرب أستراليا.
ووقع الزلزال عند الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، على بُعد نحو 30 كيلومترًا جنوب شرق منطقة وايالكاتشم، وحوالي 200 كيلومتر شمال شرق مدينة بيرث.
وأفادت هيئة علوم الأرض الأسترالية، أنها تلقت أكثر من 500 بلاغ من السكان في مناطق متفرقة، من بينها بيرث وكالغورلي، دون تسجيل أضرار، ويعد الأقوى في المنطقة منذ عدة سنوات.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا