أخبار من السعودية.. الكشافة السعودية تُشارك العالم الاحتفاء بيوم المنديل الكشفي..  الجمعة المقبل

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - تُشارك جمعية الكشافة العربية بعد غدٍ الجمعة، كشافي العالم في الاحتفاء بـ”اليوم العالمي للمنديل الكشفي”، الذي يوافق الأول من أغسطس من كل عام، حيث يرتدي الكشافون من مختلف الفئات والأعمار المنديل الكشفي الرسمي التابع لجمعياتهم الوطنية، تعبيرًا عن الانتماء للحركة الكشفية والالتزام بقيمها الإنسانية والتربوية.
ويُمثل هذا اليوم مناسبة دولية تسلط الضوء على انتشار الحركة الكشفية حول العالم، وعلى عمق رسالتها التربوية والتطوعية الممتدة منذ انطلاقها في عام 1907م، والتي يعبر عنها شعار المناسبة “كشاف اليوم.. كشاف دوم”، تأكيدًا لاستمرار القيم والمبادئ التي تأسست عليها الحركة.
احتفال كشفي

وتحرص جمعية الكشافة العربية السعودية، من خلال قياداتها الكشفية في المراحل المختلفة (البراعم، الأشبال، الكشافة)، على تفعيل هذه المناسبة، بما يسهم في تعزيز السلوك الإيجابي لدى الناشئة، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الحياتية، وترسيخ مفاهيم الاعتماد على النفس، والعمل الجماعي، والإيثار، والتطوع.
وتعود فكرة “اليوم العالمي للمنديل الكشفي” إلى مبادرة أطلقتها الكشافة النمساوية في عام 2007، احتفاءً بمرور مئة عام على تأسيس الحركة، بهدف دعم العمل الكشفي والتعريف بأثره المجتمعي.
ويُعد “المنديل الكشفي” رمزًا أساسيًا في الزي الكشفي، اختاره مؤسس الحركة اللورد بادن باول ليكون قطعة عملية تُرتدى حول العنق وتُستخدم في عدة مهام، أبرزها تقديم الإسعافات الأولية.
ويُسبق ارتداء المنديل الكشفي حفل رمزي يُعرف بـ”حفل القبول”، يؤدي فيه الكشاف وعده أمام زملائه، متعهدًا بالتحلي بقيم الحركة الكشفية، والعمل بها في جميع تفاصيل حياته اليومية.
