أخبار من السعودية.. “الغذاء والدواء” توقف خطوط إنتاج وتغلق مصنعًا غذائيًا مخالفًا

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إيقاف عدد من خطوط الإنتاج في منشآت غذائية، وإغلاق أحد المصانع المتخصصة في إنتاج الأطعمة المجمدة الجاهزة للتقديم، مع ضبط كامل منتجاته، إثر رصد مخالفات جسيمة تمسّ سلامة المستهلك بشكل مباشر.وتأتي هذه الإجراءات في إطار برنامج الرقابة الاستباقية الذي تنفذه الهيئة للتحقق من التزام المنشآت الغذائية باللوائح الفنية المعتمدة، وللحد من حالات التسمم الغذائي المحتملة.وقد رُصدت المخالفات خلال جولات تفتيشية نفذت الشهر الماضي، شملت أحد المصانع المنتجة للمخللات والأطعمة الجاهزة، حيث كشفت الجولات عن تدني اشتراطات النظافة، واعتماد ممارسات تشغيلية غير صحية، إلى جانب ضعف أداء مسؤول السلامة، ما أوجد بيئة مهيأة لنمو ميكروبات ممرضة خطرة، مثل: Listeria monocytogenes، وEscherichia coli، وSalmonella spp، المعروفة بتسببها في حالات تسمم غذائي حاد.ورغم منح المنشأة مهلة لتصحيح المخالفات استنادًا إلى المادة (12) من نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/4/1440هـ، إلا أنها لم تلتزم بالتصحيح، مما استدعى اتخاذ قرار بإيقاف جميع خطوط الإنتاج وبدء الإجراءات النظامية بحقها.كما رُصدت مخالفات متعددة في منشأة أخرى متخصصة بإنتاج منتجات الدواجن الجاهزة، تمثلت في تشغيل عمال دون رخص مزاولة سارية، وغياب شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء (HACCP)، وتخزين أغذية منتهية الصلاحية دون تمييز، واستخدام معدات غير صالحة وظهور صدأ على الأسطح الملامسة للغذاء. وقد فُرضت الغرامات على المنشأة وفق المادة (20) من اللائحة التنفيذية للنظام، إضافة إلى تعليق نشاطها جزئيًا لحين تصحيح أوضاعها.وفي السياق ذاته، أوقفت الهيئة 11 خط إنتاج في مصانع تُنتج مشتقات الألبان والمعجنات المجمدة، بعد أن أظهرت التحاليل المخبرية وجود ميكروبات ملوثة مثل Clostridium perfringens، وهي من العوامل المرتبطة بتفشي حالات التسمم الغذائي.واشترطت “الغذاء والدواء” على المنشآت المخالفة إعداد خطط تصحيحية مزمنة لا تتجاوز 30 يومًا، تتضمن تحسين أنظمة الجودة، وتدريب العاملين، واستبدال المعدات غير المطابقة، مع تنفيذ زيارات تفتيشية لاحقة لمتابعة الالتزام.وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تنطلق من نهج وقائي صارم لحماية صحة المستهلك، مستندة إلى نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، التي تتيح للهيئة اتخاذ قرارات تصل إلى إيقاف النشاط، وفرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، أو الإحالة إلى الجهات القضائية.وشددت “الغذاء والدواء” على أهمية دور المستهلكين في الإبلاغ عن أي منشآت مشتبه بها عبر مركز الاتصال الموحد 19999، مشيرة إلى أن سلامة الغذاء مسؤولية مجتمعية تبدأ من بيئة الإنتاج ولا تنتهي إلا على مائدة المستهلك.