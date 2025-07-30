أخبار من السعودية.. وزير الإعلام: "2030" لم تعد تاريخًا لعام سيأتي بل رمزية لطموح لا حدود له

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أن حجم الاقتصاد الرقمي وصل إلى 495 مليار ريال في 2024 مساهما بـ15% من الناتج المحلي الإجمالي، قائلًا: "السعودية تصنع اليوم خوارزميات المستقبل".
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الحكومي، اليوم الأربعاء.
وأشار وزير الإعلام إلى أن المملكة تتصدر الترتيب العالمي في نمو إيرادات السياح الدوليين خلال الربع الأول من 2025، مضيفًا: "2030 لم تعد تاريخا لعام سيأتي بل رمزية لطموح لا حدود له".
وقال: "في السعودية الأحلام لا تروى بل تبنى والغد لا ينتظر لأنه ينجز اليوم".
وتحدث عن أبرز مبادرات المملكة في حماية البيئة وتنوعها، ومستجدات الأمن الغذائي والمائي في السعودية، وأجاب عن أسئلة الحضور والإعلاميين.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الحكومي، اليوم الأربعاء.
وأشار وزير الإعلام إلى أن المملكة تتصدر الترتيب العالمي في نمو إيرادات السياح الدوليين خلال الربع الأول من 2025، مضيفًا: "2030 لم تعد تاريخا لعام سيأتي بل رمزية لطموح لا حدود له".
وقال: "في السعودية الأحلام لا تروى بل تبنى والغد لا ينتظر لأنه ينجز اليوم".
المؤتمر الصحفي الحكوميواستضاف المؤتمر الصحفي الحكومي، وزير الإعلام للحديث عن أبرز مستجدات وإنجازات المملكة، كما استضاف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وتحدث عن أبرز مبادرات المملكة في حماية البيئة وتنوعها، ومستجدات الأمن الغذائي والمائي في السعودية، وأجاب عن أسئلة الحضور والإعلاميين.